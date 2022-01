Von Dienstag an: Lockerungen im Kreis Vorpommern-Greifswald Stand: 17.01.2022 17:27 Uhr Fünf Tage lang ist der Kreis Vorpommern-Greifswald in der risikogewichteten Einstufung auf Corona-Warnstufe "orange" gewesen. Deshalb gelten von Dienstag an (18. Januar) Lockerungen.

Die Schwimmbäder zum Beispiel haben wieder geöffnet, wie etwa das Freizeitbad in Greifswald oder das Hansebad in Anklam. Es gilt allerdings die 2G-Plus-Regel, also man muss genesen oder geimpft sein und einen negativen Corona-Test vorlegen. Zudem können soziokulturelle Zentren und Literaturhäuser öffnen, Chöre dürfen wieder proben und auftreten. Auch die Bühnen können wieder spielen.

Theater in der Region bleiben vorerst geschlossen

Allerdings teilte das Theater Vorpommern bereits mit, aus Gründen der Planungssicherheit, die Spielstätten - somit auch Greifswald - bis zum 5. Februar zu schließen. Danach sind Winterferien. Auch die Vorpommersche Landesbühne macht Spielpause bis zum 21. Februar. Das Pommersche Landesmuseum hat will am Dienstag wieder öffnen, auch dort gilt die 2G-Plus-Regel, das Historisch-Technische Museum in Peenemünde prüft noch, wann Besucher wieder kommen können.

