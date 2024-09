Stand: 18.09.2024 18:17 Uhr Jürgenstorf: Feuerwehr beginnt Räumung der ausgebrannten Halle

In der Lagerhalle in Jürgenstorf (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hatte sich die Hitze sehr stark gestaut, sagt Wehrführer Christoph Klose von der Freiwilligen Feuerwehr Jürgenstorf. Die Kameraden konnten deshalb erst am Mittwoch Nachmittag mit ihrer Technik in die Halle fahren, um das Stroh herauszuholen. In der Nacht zum Dienstag war die Lagerhalle mit Strohballen abgebrannt. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass das Gebäude vollständig ausbrennt. In der Halle waren etwa dreitausend Strohballen gelagert. Das Dach war zur Hälfte mit Solarpaneelen gedeckt. Der Schaden liegt bei etwa 150.000 Euro. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und ermittelt. Im Einsatz waren außer der freiwilligen Feuerwehr Jürgenstorf, die Wehren aus Rosenow, Stavenhagen, Zettemin, Kittendorf, Sülten und Pribbenow mit rund 60 Kräften.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte