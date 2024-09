Aggressiver Mann lässt auf B5 Hose runter und attackiert Polizisten Stand: 18.09.2024 16:12 Uhr Bei einem nächtlichen Einsatz nahe der Erstaufnahmeeinrichtung Horst bei Boizenburg wurden drei Polizisten verletzt. Zuvor soll ein 26-Jähriger versucht haben Autos auf der B5 zu stoppen - teils mit herunter gelassener Hose.

Auf der B5 bei Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat ein 26-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch zunächst versucht Fahrzeuge anzuhalten. Mehrere Zeugen alarmierten deswegen gegen 2.30 Uhr die Polizei. Bei den gefährlichen Störungen soll er seine Hose herunter gezogen haben und "an seinen Genitalien manipuliert haben", heißt es im Polizeibericht. Nachdem er an einen Lkw uriniert hatte und auf dessen Auflieger kletterte, gingen die Polizisten schließlich mit Pfefferspray gegen den aggressiven Mann aus Sierra Leone vor. Er trat einem Beamten ins Gesicht - zwei Polizisten wurden leicht verletzt, ein Dritter musste mit einer Handfraktur ins Krankenhaus gebracht werden. Laut NDR-Informationen sind zwei Polizeibeamte aktuell dienstunfähig.

Randalierer in Gewahrsam - Ermittlungen laufen

Aufgrund seines aufgebrachten Zustandes war weder eine Atemalkoholprüfung noch ein Drogentest bei dem 26-Jährigen möglich. Auf die Polizeibeamten machte er allerdings einen berauschten Eindruck. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Randalierer wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen.

