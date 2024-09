Stand: 18.09.2024 16:22 Uhr Landkreis Vorpommern-Rügen: "Busschule" wieder unterwegs

Seit Beginn des neuen Schuljahres kümmern sich Polizeibeamte aus Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) verstärkt um die Sicherheit von Grundschülern auf ihrem Schulweg. Dazu gehört auch, dass die Kinder in sogenannten "Busschulen" lernen, wie sie sich an Haltestellen und im Schulbus richtig verhalten. Das Team der Polizeiinspektion Stralsund vermittelt gemeinsam mit einem Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen zunächst theoretisches Wissen. Dabei geht zum Beispiel darum, was eigentlich ein toter Winkel ist, welche Hinweise am und im Bus zu finden sind und was beim Überqueren der Fahrbahn zu beachten ist. Anschließend geht es mit einer Busfahrt an die Praxis. Am Ende des Unterrichts erhalten alle teilnehmenden Kinder ein Busschul-Diplom. Nach Angaben der Polizei gab es im Landkreis Vorpommern-Rügen alleine im vergangenen Jahr zehn Unfälle auf Schulwegen, wobei zwei Schulkinder schwer und fünf leicht verletzt wurden. Die Busschule hat in dieser Woche bereits an der Grundschule "Karl-Krull" in Steinhagen und an der Martha-Müller-Grählert-Schule in Franzburg Halt gemacht. Schulen, die ebenfalls Interesse an der Busschule haben, können sich bei der Polizeiinspektion Stralsund oder der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügenmelden.

