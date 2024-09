Knapp 11.000 Nachwuchsretter bei der Jugendfeuerwehr in MV Stand: 18.09.2024 15:07 Uhr Jugendfeuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern wachsen. Im Vergleich zum Vorjahr kamen rund 600 Mitglieder dazu. Auch viele Mädchen engagieren sich in den Jugendabteilungen.

In Mecklenburg-Vorpommern steigt die Zahl der Kinder und Jugendlichen in den Jugendfeuerwehren stetig an. Zum 31. Dezember 2023 waren 10.931 junge Menschen im Alter von sechs bis 18 Jahren Mitglied der Feuerwehr, wie der Landesfeuerwehrverband mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Zuwachs von fast 600 Mitgliedern. "Dies zeigt, dass die Jugendarbeit in Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich ist und dass wir aktiv an der Zukunft der Freiwilligen Feuerwehren arbeiten können", heißt es in einem Bericht der Landesjugendfeuerwehr Mecklenburg-Vorpommern.

Mehr Mädchen in der Feuerwehr

Von den fast 11.000 Nachwuchs-Brandschützern waren 4.101 Mädchen. Die Feuerwehr ist damit längst keine männliche Domäne mehr. Laut Statistik des Dachverbands gibt es landesweit 628 Feuerwehren mit Jugendabteilung.

Erfolgreiche Jugendarbeit verspricht Sicherheit

Eine besondere Herausforderung bleibe die Arbeit mit den Kindergruppen, die spielerisch und pädagogisch auf die Aufgaben einer Feuerwehr vorbereitet werden. Der Landesfeuerwehrverband betont den hohen Stellenwert der Jugendarbeit und bedankt sich bei den Jugendwarten und Betreuern für ihr zeitintensives Engagement. Dieses trage maßgeblich zur Sicherheit und Zukunft der Gemeinschaft bei.

