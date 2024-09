Schönberg: Großbrand in Reithalle - halbe Million Euro Schaden Stand: 18.09.2024 06:44 Uhr In Schönberg im Kreis Nordwestmecklenburg ist in der Nacht eine Reithalle vollständig abgebrannt. Verletzt wurde niemand, doch der Schaden ist enorm. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

In der Nacht zum Mittwoch kam es in Schönberg im Kreis Nordwestmecklenburg zu einem Brand, der eine Reithalle völlig zerstörte. Der Alarm ging gegen 22:30 Uhr ein, doch als die Feuerwehren aus Schönberg und umliegenden Gemeinden eintrafen, standen bereits auch ein Strohlager und diverse Geräte in Flammen. Dank des schnellen Eingreifens konnte jedoch verhindert werden, dass das Feuer auf benachbarte Gebäude übergreift. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden hin und waren erst gegen 3:30 Uhr beendet.

Schaden in Höhe von 500.000 Euro

Die Ursache des Brandes ist noch unklar, doch die Polizei hat bereits Anzeige wegen Brandstiftung aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Es wird mit den Ermittlungen fortgefahren, sobald die Brandstelle abgekühlt und im Tageslicht besser zugänglich ist. Der entstandene Schaden wird auf etwa eine halbe Million Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, und die in der Reithalle untergebrachten Pferde konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

