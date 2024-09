Stand: 18.09.2024 17:51 Uhr Rostock: Bald mehr Platz für Studierende der HMT

Für den Erweiterungsbau der Hochschule für Musik und Theater (HMT) in Rostock ist ein wichtiger Meilenstein geschafft: Der Rohbau und das Dach sind fertig. In zwei Jahren soll der Anbau bezugsfertig sein, so das Finanzministerium. Auf mehr als 2000 Quadratmetern sollen Verwaltungsbüros, Übungsräume für Musikerinnen und Musiker, eine Probebühne und eine Mensa mit Dachterrasse Platz finden. In den vergangenen Jahren sei die Anzahl der Studierenden von 400 auf 550 gewachsen, so Rektor Benjamin Lang. Tendenz steigend. Derzeit muss die Hochschule externe Räume für den Unterricht und die Verwaltung anmieten. Die Hochschule für Musik und Theater hat ihren Sitz in der ältesten Klosteranlage der Hansestadt Rostock.

