Volkshochschulen: Dozenten beklagen Verdienstausfall Stand: 22.11.2020 10:18 Uhr Im ersten Lockdown Anfang des Jahres mussten die Volkshochschulen ihren Betrieb herunterfahren. Mittlerweile ist der Betrieb wieder angelaufen, doch viele Dozenten beklagen Honorarausfälle.

Die Kurse der Volkshochschulen in Mecklenburg-Vorpommern sind im vergangenen Jahr von 65.000 Teilnehmern gebucht worden. Aufgrund von Corona geraten die 20 Volkshochschulen allerdings unter Druck. Denn im Frühjahr mussten die Einrichtungen wegen des Corona-bedingten Lockdowns ihren Betrieb weitgehend einstellen. Diese Situation habe sich wieder verbessert, sagte die Verbandsdirektorin der Volkshochschulen Mecklenburg-Vorpommern, Ines Poloski-Schmidt, NDR 1 Radio MV.

Verdienst der Dozenten als Problem

Bereits im Sommer konnten viele Kurse wieder angeboten werden. Allerdings ist die Lage der mehr als 1.600 Frauen und Männer, die die Kurse leiten, nach wie vor prekär. Diese bekommen nur dann Geld, wenn sie tatsächlich auch Stunden geben. Aufgrund des aktuellen Teil-Lockdowns dürfen neben Integrationskursen nur Lehrgänge angeboten und besucht werden, in denen am Ende ein Abschluss steht. Das betrifft aber nur wenige Volkshochschul-Lehrkräfte.

Volkshochschulen in MV setzen vermehrt auf Online-Kurse

Ein anderer Weg wären mehr Online-Angebote, wie es sie beispielsweise in Brandenburg schon seit Jahren gibt. Im Nordosten haben Online-Kurse laut Poloski-Schmidt vor Corona keine große Rolle gespielt. Mittlerweile werde das Angebot ausgebaut. Um alle Seminare digital anbieten zu können und damit Einkommen der Dozenten zu garantieren, fehle es allerdings an Fachpersonal im Informatikbereich, so Poloski-Schmidt. Da sei man in anderen Bundesländern weiter.

