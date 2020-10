Virologe: "Touristen in Hotels sind nicht das Problem" Stand: 18.10.2020 14:55 Uhr Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auch in Mecklenburg-Vorpommern. Trotzdem will das Land die Corona-Regeln für Urlauber aufweichen. Zustimmung kommt vom Rostocker Virologen Andreas Podbielski.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern steht Mecklenburg-Vorpommern in Sachen Corona noch immer vergleichsweise gut da. Zwar haben die zuständigen Ämter in den vergangenen Tagen auch im Nordosten einen erhöhten Anstieg bei den Corona-Infektionen registriert, doch fiel dieser eben nicht ganz so stark aus wie anderswo in Deutschland. Seit Beginn der Pandemie gab es in Mecklenburg-Vorpommern bislang insgesamt mehr als 1.690 offiziell registrierte Infektionen (Stand 18. Oktober).

Virologe: "Touristen in Hotels sind nicht das Problem."

Mitte kommender Woche will die Landesregierung die Einreiseregeln für Urlauber lockern - trotz der steigenden Infektionszahlen. Beobachter vermuten einen Schachzug der Politik, um den verärgerten Touristikern ein wenig den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die neuen Regeln gelten von Mittwoch an, und zu dem Zeitpunkt dürfte der Urlauberansturm wegen der endenden Ferien so gut wie vorbei sein. Für den Rostocker Virologen, Professor Andreas Podbielski, sind die Touristen in Hotels nicht das entscheidende Problem. Das zeigten die relativ niedrigen Infektionszahlen in der Urlaubshauptsaison im Land, sagte er im Gespräch mit NDR 1 Radio MV.

Hygieneregeln unbedingt einhalten

Die geplante Aufhebung der Quarantänepflicht für innerdeutsche Urlauber, die nach Mecklenburg-Vorpommern reisen wollen, hält Podbielski deshalb für vertretbar. Denn bislang hätte sich noch kein Hotel im Land als sogenannter Hotspot herausgestellt. Für problematisch hält der Virologe eher private Feiern mit vielen Menschen sowie Partys in Kneipen oder öffentliche Feiern in Restaurants. Jeder von uns sollte sich genau überlegen, ob er wirklich jetzt an einer Feier teilnehmen muss oder ob sich sowas nicht nachholen lässt. Außerdem rät Podbielski, die Hygieneregeln zu befolgen, Nase und Mund in öffentlichen Gebäuden zu bedecken sowie Abstand zu anderen Menschen zu halten.

Kliniken im Land gut vorbereitet

Auf die kommenden Monate blickt der Rostocker Virologe mit etwas Sorge, es gebe viele Unsicherheiten. Dies werde ein spannender Winter. Bislang gebe es noch keine bedrohliche Lage für Patienten in den Krankenhäusern. Auch die Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern hätten im Vergleich zu anderen Bundesländern noch überschaubar viele Patienten zu versorgen. Ob sich das bald ändert, könne niemand wirklich voraussagen. Das sei wie ein "Blick in die Glaskugel". Für das, was kurzfristig zu erwarten sei, ist die Uniklinik in Rostock zum Beispiel gut gewappnet, so Podbielski. Und auch der "Ernstfall" sei geprobt worden - für eine Infektionsentwicklung, die hoffentlich nicht eintreten wird.

