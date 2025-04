Herzinfarkt am Steuer: Ersthelfer retten Lkw-Fahrer bei Rostock Stand: 28.04.2025 16:30 Uhr Durch den schnellen Einsatz von Ersthelfern konnte wohl das Leben eines Lkw-Fahrers gerettet werden. Der Mann erlitt bei Rostock am Steuer einen Herzinfarkt und kam von der Fahrbahn ab.

In einem Industrie- und Gewerbegebiet in Kavelstorf im Landkreis Rostock haben Ersthelfer am Montagmorgen einem Lkw-Fahrer vermutlich das Leben gerettet. Der 69-jährige Fahrer hatte einen Herzinfarkt am Steuer und sackte zusammen. Laut Polizei fuhr der Lkw daraufhin weiter, kam von der Straße ab und fuhr gegen einen Mast. Erst einige Meter weiter blieb er stehen.

Ersthelfer reanimierten Mann bis Rettung kam

Ein anderer Lkw-Fahrer hatte den Unfall gesehen, schlug die Scheibe des Fahrerhauses ein und zog den Mann aus dem Fahrzeug. Der Helfer versuchte daraufhin, den Mann wiederzubeleben. Weitere Ersthelfer reanimierten den 69-Jährigen, bis die Einsatzkräfte vor Ort waren und die Versorgung übernehmen konnten. Der Fahrer wurde in die Universitätsklinik nach Rostock gebracht und ist nach Polizeiangaben mittlerweile außer Lebensgefahr.

