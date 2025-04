Stand: 28.04.2025 16:10 Uhr Pasewalk: Statt Lila-Bäcker-Kuchen jetzt veganes Bio-Essen

Das Bio-Frische-Gerichte-Unternehmen Planet V hat am Montag in Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) die Produktion aufgenommen. Seit Dezember 2024 war der Betrieb aus Rothenklempenow in die Hallen des in Insolvenz gegangenen Lila Bäckers gezogen. Rund 250.000 Euro habe Planet V in den Umbau investiert, so Geschäftsführer Govinda Thaler. Das Unternehmen produziert täglich 4.000 vegane Bio-Essen für Krankenhäuser, Betriebskantinen und Schulen in ganz Deutschland. Hervorgegangen ist die Manufaktur vor acht Jahren aus einer Berliner Event-Catering-Firma. Sie produzierte im Schloss Rothenklempenow bei Löcknitz. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 30 Mitarbeiter.

