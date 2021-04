Viele Ansteckungen in Firmen an der Seenplatte Stand: 22.04.2021 11:28 Uhr Offenbar keine Schutzmasken, zu wenig Abstand - an der Mecklenburgischen Seenplatte stecken sich zur Zeit viele Menschen an ihrem Arbeitsplatz an.

Der Inzidenzwert im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist zwar leicht gesunken auf rund 175 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, aber die Zahl der Neuinfektionen bleibt auf einem hohen Level. 114 Menschen haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert, das ist wie schon am Vortag landesweit der höchste Wert. Das Gesundheitsamt hat jetzt offenbar einen Grund für die hohen Zahlen ausgemacht: Nach Angaben der Kreisverwaltung stecken sich immer mehr Mitarbeiter auf ihren Arbeitsstellen an.

Ansteckungen über alle Branchen hinweg

Betroffen sind demnach kleine und mittlere Unternehmen und zwar im ganzen Landkreis aus ganz unterschiedlichen Branchen: Stand Mittwoch gab es Fälle in zwölf Unternehmen wie Großhandel, Ingenieurbüro und Autowerkstatt. Der Grund für die Ansteckungen liege laut Gesundheitsamtsleiterin Dr. Cornelia Ruhnau auf der Hand: Es werden einfach keine oder nur ab und zu Schutzmasken getragen, wenn mehrere Menschen in einem Raum sind. Wenn die Kollegen gemeinsam Pause an einem Tisch machen und zum Essen eben die Maske abnehmen, dann kann sich das Virus ganz leicht übertragen.

Schutzregeln und Abstände einhalten

Die Unternehmer sollen deshalb stärker auf die Einhaltung der Schutzregeln achten. Pausen sollen gestaffelt und immer nur von wenigen gleichzeitig genutzt werden. Nur so könnten die notwendigen Abstände eingehalten werden.

