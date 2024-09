Stand: 19.09.2024 11:23 Uhr Neubrandenburg: Bäume in der Innenstadt erhalten "TreeTags"

In der Nähe des Treptower Tores in Neubrandenburg werden am Donnerstag sogenannte "TreeTags" an 24 Ahornbäumen angebracht. Bei der europaweiten Kampagne #EUTreetag Campaign des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) werden an über 1.000 Bäumen kleine Schilder befestigt, die darüber aufklären sollen, wie wichtig Bäume für das Ökosystem und für den Menschen sind. Unter anderem werden Fragen geklärt, wie viele Tage ein Mensch von dem Sauerstoff leben kann, den dieser Baum in einem Jahr produziert oder wie viel Feinstaub er bindet. Landesweit werden auch in Schwerin, Greifswald Brüel und Grabow bei Ludwigslust Bäume mit "TreeTags" versehen.

