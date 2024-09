Stand: 19.09.2024 12:12 Uhr Nach Raub in Schwerin: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nur wenige Tage nach einem Raubüberfall auf eine 85-jährige in Schwerin konnte die Polizei einen 16-jährigen Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen. Der Jugendliche soll der Frau am Schelfmarkt die Handtasche entrissen haben. Sie stürzte und verletzte sich dabei schwer. Nach umfangreichen Ermittlungen haben Polizisten den deutschen Tatverdächtigen dann am Dienstag festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchungshaft angeordnet sagte ein Polizeisprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 19.09.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin