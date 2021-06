Stand: 21.06.2021 06:31 Uhr Vermisster 70-Jähriger wird in Waldstück gefunden

Ein seit Freitag im Kreis Ludwigslust-Parchim vermisster 70-Jähriger ist am Abend in einem Wald gefunden worden. Nachdem aus einem Waldstück nahe der Ortschaft Pogreß Hilferufe gehört wurden, entdeckten Polizisten den Mann im dichten Unterholz, teilte die Polizei mit. Der 70jährige war stark dehydriert und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann war am Freitag im Bereich des Ortes Dümmer als vermisst gemeldet worden - etwa 14 Kilometer von Pogreß entfernt. | 21.06.2021 6:30