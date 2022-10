Stand: 23.10.2022 19:38 Uhr Usedom: Oldtimer-Lastwagen in Flammen - Polizei vermutet Brandstiftung

Auf Usedom soll ein Oldtimer-Lastwagen absichtlich in Brand gesetzt worden sein. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Demnach wurde der Brand an dem in Usedom-Stadt im Süden der Insel abgestellten Fahrzeug am Samstagabend gemeldet. Feuerwehrleute konnten die Flammen löschen, das Führerhaus wurde jedoch stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der Lkw war mittags abgestellt worden und stand zwischen der B110 und der Altstadt. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.10.2022 | 06:00 Uhr