Urteil wegen Kindesmissbrauchs: Sieben Jahre Haft für 23-Jährigen Stand: 23.02.2022 15:45 Uhr In einem Prozess vor dem Landgericht Schwerin wurde am Mittwoch ein Mann wegen mehrfachen Missbrauchs einer Elfjährigen zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Sieben Jahre Haft - so lautet das Urteil des Schweriner Landgerichts im Prozess gegen einen 23-jährigen Mann. Verurteilt wurde er, weil er im vergangenen Jahr ein elfjähriges Mädchen mehrfach missbraucht hatte.

Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Der Mann, der aus Afghanistan stammt, hatte das Mädchen im Mai 2021 im Schweriner Stadtteil Dreesch kennengelernt. Später lud er sie in seine Wohnung ein. Dort, so gestand der Angeklagte in seiner Aussage, habe er ihr Marihuana angeboten. Das Mädchen hätte es auch konsumiert, so der 23-Jährige. Später hatte er sie dann nach Überzeugung des Gerichts mehrfach missbraucht. Das aber bestritt der Angeklagte bis zum Schluss.

Gericht glaubt Aussage der Elfjährigen

Das Mädchen hatte dagegen von einer Vergewaltigung gesprochen. Nach Ansicht des Gerichts war die Aussage des Mädchens nachvollziehbar.

Weitere Informationen Kindesmissbrauch: Warum löscht die Polizei die Bilder nicht? Darknet-Foren für den Tausch von Bildern, die Kindesmissbrauch zeigen, werden immer größer. Dennoch lassen Strafverfolger dort bisher kaum Inhalte löschen, obwohl sie es könnten. mehr Recherchieren am Rande der Legalität Über den Missbrauch von Kindern und den Tausch von Fotos und Videos solcher Taten zu recherchieren, ist heikel - und birgt juristische Risiken. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 23.02.2022 | 16:00 Uhr