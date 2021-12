Stand: 02.12.2021 06:40 Uhr Unimedizin Rostock steigert Zahl der Corona-Intensivbetten

Die Zahl der Intensivbetten für Corona-Patienten in der Universitätsmedizin Rostock wird in den nächsten Tagen weiter erhöht. So steigt deren Zahl auf der Internistischen Intensivstation von 10 auf 13, teilte ein Sprecher mit. Das Personal dafür muss allerdings andernorts abgezogen werden. Auch auf einer weiteren Intensivstation kommen noch einmal vier Covid-Betten dazu. | 02.12.2021 06:40