Schwesig zurück aus Brasilien: "Reise ist Erfolg für MV" Stand: 21.09.2024 14:41 Uhr Nach ihrer Südamerikareise spricht Bundesratspräsidentin Schwesig von einem "Erfolg für MV": Es seien viele hochrangige Gespräche geführt, gute Ergebnisse erzielt und wichtige Kontakte geknüpft worden.

Bundesratspräsidentin und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat ihre einwöchige Reise nach Brasilien beendet. Bei ihrer Rückkehr hat sie eine positive Bilanz ihres Besuches gezogen. Schwesigs Worten nach hat es in Brasilien auch viele hochrangige Gespräche gegeben, unter anderem mit Staatspräsident Lula da Silva.

"Gemeinsame Verantwortung für Klimaschutz und sozialen Fortschritt "

Die Bundesratspräsidentin würdigte zudem in São Paulo die Entscheidung, den 25. Juli künftig als "Tag der deutschen Einwanderer" zu feiern. Vor 200 Jahren waren die ersten Deutschen nach Brasilien ausgewandert. Im Fokus der deutsch-brasilianischen Partnerschaft stünden der Austausch zu Demokratie, Föderalismus, Klimaschutz und Nachhaltigkeit - zentrale Themen auch in Brasiliens G20-Präsidentschaft, so Schwesig: "Gerade angesichts der schweren Waldbrände in Brasilien ist es wichtiger denn je, gemeinsam Verantwortung für den Klimaschutz und sozialen Fortschritt zu übernehmen".

Vorpommern-Greifswald vereinbart Zusammenarbeit

Stationen der Reise waren neben Brasília auch São Paulo und Curitiba. Teile der Delegation waren im nördlichen Bundesstaat Ceara mit seinem Wasserstoffhafen Pecém zu Gast und in den deutschsprachigen Orten Pomerode und Blumenau. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat dort einen Kooperationsvertrag mit der Stadt Blumenau unterzeichnet, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Baustart für Biogasanlage von Firma aus Torgelow

Außerdem ging es bei der Reise der aktuellen Bundesratspräsidentin um Investitionen deutscher Unternehmen in Brasilien. Auf dem Programm stand der symbolische Baustart einer Biogasanlage einer Firma aus Mecklenburg-Vorpommern in Toledo im Bundesstaat Paraná. Die Anlage von Mele aus Torgelow soll den Angaben zufolge jährlich 52.000 Tonnen CO₂ einsparen. Schwesig zeigte sich stolz auf die Zusammenarbeit im Bereich erneuerbarer Energien.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.09.2024 | 15:00 Uhr