Stand: 21.09.2024 09:11 Uhr Die Stimme der Pomerania hat uns verlassen

In tiefer Trauer nehmen wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Haff-Müritz-Studios Neubrandenburg, Abschied von unserer langjährigen Kollegin Birgit Steinfeldt. Sie ist nach schwerer Krankheit im Dreiköniginnenhospiz in Neubrandenburg gestorben. Birgit war seit 1998 bei uns im Studio tätig, zunächst als freie, später als festangestellte Mitarbeiterin. Sie war die Stimme der Pomerania - einer Sendung des Norddeutschen Rundfunks, die sich mit dem Zusammenleben von Deutschen und Polen im grenznahen Raum beschäftigt. Sie war Journalistin mit Leidenschaft, besonders die Schwächeren in unserer Gesellschaft hatten es ihr angetan - für sie zu kämpfen, war Ehrensache von Birgit. Ihre gelassene und ruhige Art, ihr Wissen und ihr Humor werden uns fehlen. Birgit ist 61 Jahre alt geworden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 21.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte