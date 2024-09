Stand: 21.09.2024 09:23 Uhr Wismar: Parking Day zum Aktionstag Re-Urbanisierung

In Wismar hat der Parking Day verhaltene Reaktionen ausgelöst. Zehn Stunden lang wurden am Freitag 35 Parkplätze am Marienkirchturm umgenutzt. Der Veranstalter hat die Gebühren für die Parklücken bezahlt, etwa 20 Teilnehmer haben sie kreativ genutzt. Zum Beispiel wurden Tischtennis und Gesellschaftsspiele gespielt, getöpfert und diskutiert. Bei Kuchen und Musik wurde unter anderem ein Car-Sharing-Angebot präsentiert. Laut Veranstalter ist es aber zu weniger Interaktion mit Passaten gekommen als erwartet. Allerdings kam es auch nicht zu den befürchteten negativen Kommentaren oder gar Auseinandersetzungen. Der Parking Day ist ein seit 2005 international jährlich begangener Aktionstag zur Re-Urbanisierung von Innenstädten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 21.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg