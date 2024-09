Stand: 21.09.2024 08:38 Uhr Greifswald: Figurentheaterfestival "Fantakel" hat begonnen

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Freitag das 16. Figurentheaterfestival "Fantakel" eröffnet worden. Bis Dienstag laden das St. Spiritus, die Stadtbibliothek, das Koeppenhaus und die STRAZE zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Es gibt damit zum ersten Mal vier Veranstaltungsorte, heißt es von den Organisatoren. Das Programm stellt jedes Jahr der Landesverband Freier Theater Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Von dort heißt es, es gehe um Wertschätzung und Unterstützung der Freien Theaterszene. Die unabhängigen Künstlerinnen und Künstler würden nicht immer unter leichten Bedingungen agieren. Sie spielen beim Fantakel kein traditionelles Kasperle- oder Puppentheater, sondern präsentieren verschiedene Theaterformen mit Figuren. Die meisten Vorstellungen richten sich in erster Linie an Kinder. Am Samstagabend zeigt das Ambrella Figurentheater aber auch ein Stück für Erwachsene im St. Spiritus. Zum Abschluss am Dienstag wird noch einmal auf das Jubiläumsjahr des Malers Caspar David Friedrich eingegangen. Das Schnuppe Figurentheater befasst sich dann mit dem Leben des berühmten Malers.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 21.09.2024 | 07:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald