Südstadtklinik in Rostock sammelt Geschichte zum 60. Geburtstag

Zeitzeugen gesucht: Im kommenden Jahr feiert das Klinikum Südstadt Rostock sein 60-jähriges Bestehen. "Im Rahmen des Jubiläums planen wir eine große Ausstellung, die die Entwicklung des Klinikums und die vielen menschlichen Geschichten, die damit verbunden sind, dokumentiert. Hierzu sind die Erinnerungen der Menschen gefragt, die ihre ganz persönlichen Erfahrung mit dem städtischen Klinikum gemacht haben", so das Direktorium des Klinikum Südstadt Rostock. Das können Fotos, Urkunden, Briefe, Zeitungsausschnitte, kleine Anekdoten, größere Geschichten sowie andere Zeitzeugnisse sein. Am "Tag des Gesundheitswesens", dem 11. Dezember im Jahr 1965, feierte die DDR mit dem heutigen Südstadt-Klinikum die Übergabe des ersten Krankenhaus-Neubaus in der DDR. Das damalige Bezirkskrankenhaus Rostock präsentierte sich als Einrichtung mit beinahe revolutionären Neuerungen im medizinischen Bereich.

