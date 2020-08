Stand: 06.08.2020 16:26 Uhr - NDR 1 Radio MV

Unfälle mit Radfahrern: Tote und Schwerverletzte

Bei mehreren Unfällen zwischen Autos und Radfahrern ist in Mecklenburg-Vorpommern eine Frau ums Leben gekommen, zwei Radler wurden lebensbedrohlich verletzt. Bei einem dem tödlichen Verkehrsunfall in Rastow (Kreis Ludwigslust-Parchim) wurde eine 84-jährige Fahrradfahrerin tödlich verletzt. Kurz vor 11 Uhr war die Frau laut Polizei an einer Einmündung auf der Hauptstraße des Ortes mit dem Auto einer 34-Jährigen zusammengestoßen. Die Unfallursache ist noch unklar, Kriminalpolizei und Dekra ermitteln.

Zislow: Radfahrerin lebensbedrohlich verletzt

Ein weiterer Unfall zwischen Pkw und Fahrrad ereignete sich am Donnerstagvormittag auf der Kreisstraße 26 bei Zislow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein 91-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit der 53-jährigen Radfahrerin zusammen. Die Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber ins Klinikum Neubrandenburg geflogen. Der 91-jährige wies laut Polizei Ausfallerscheinungen auf und wirkte desorientiert. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Stralsund: Auto erfasst 76-jährigen Radfahrer

In Stralsund wurde am Mittag ein 76-jähriger Radfahrer von einem Pkw erfasst. Der Senior wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der aus Stralsund stammende Mann mit seinem Fahrrad von einem Parkplatz kommend auf die Rostocker Chaussee. Dort stieß er mit dem Pkw zusammen.

Zehnjährige angefahren und weitergefahren - Polizei sucht Zeugen

Nach einem anderen Fahrradunfall am Dienstag in Zieslübbe bei Parchim sucht die Polizei Zeugen. Ein zehnjähriges Mädchen wurde schwer verletzt, nachdem es auf der Bahnhofsstraße von einem Auto angefahren wurde. Das Kind stürzte und brach sich den Arm, außerdem zog es sich mehrere Prellungen und Schürfwunden zu. Der Fahrer des Wagens fuhr weiter. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

