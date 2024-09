Stand: 20.09.2024 07:43 Uhr Landeswild- und Fischtage: Einschränkungen in Ludwigslust

In Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) kommt es aufgrund von zwei Großveranstaltungen von Freitagmorgen über das ganze Wochenende zu Verkehrseinschränkungen. Dort finden die Landeswild- und Fischtage und das Kreiserntefest statt. Bis Sonntagabend um 22 Uhr sind deswegen die Zufahrten zum Schlossplatz gesperrt, also die Schloßstraße ab der Kreuzung Gartenstraße und die Friedrich-Naumann-Allee ab der Zufahrt zum dortigen Park- und Wohnmobilstellplatz. Am Sonntag beginnt der große Ernteumzug. Dann wird die B5 an der Ortseinfahrt Ludwigslust zwischen 8 und 11 Uhr voll gesperrt.

