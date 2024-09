Stand: 20.09.2024 11:21 Uhr Kittendorf: 750.000 Euro für neues Lysimeter

In Kittendorf bei Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist eine neue Lysimeter-Anlage in Betrieb genommen worden. Mit dieser Messeinrichtung werden Daten über den Stoff- und Wasserhaushalt von Böden erhoben. Sie seien Grundlage zum Schutz des Wassers und zur Anpassung an den Klimawandel, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium. Im Land gibt es drei solcher Lysimeter. Die anderen beiden stehen in Groß Lüsewitz und in Rustow. Seit mehr als 50 Jahren würden dort Daten erfasst. Anhand dieser seien landesweite Beobachtungen zum Klimawandel möglich. Der Neubau der Anlage in Kittendorf hat 750.000 Euro gekostet.

