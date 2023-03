Stand: 29.03.2023 14:15 Uhr Umfrage zu LNG-Terminal vor Rügen: Ablehnung in MV besonders stark

Laut einer aktuellen Umfrage ist die Ablehnung eines geplanten Terminals für Flüssigerdgas vor Rügen im Nordosten besonders ausgeprägt. Mehr als 72 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Mecklenburg-Vorpommern lehnen demnach den dortigen Bau solcher Anlagen ab. Laut der am Mittwoch veröffentlichten Online-Befragung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Gemeinde Binz sind es bundesweit knapp die Hälfte (48,4 Prozent). In der Erhebung wurden rund 10.000 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt. Damit ist die Stichprobe auch für Mecklenburg-Vorpommern repräsentativ.

