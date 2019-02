Stand: 01.02.2019 14:27 Uhr

Trümmerfeld nach Explosion in Biogas-Anlage

In einer Biogasanlage in Kublank bei Woldegk (Mecklenburgische Seenplatte) hat eine Explosion am Freitag einen hohen Sachschaden erzeugt. Wie die Polizei mitteilte, war es am Morgen zu einer sogenannten Verpuffung gekommen, als sich das Gas in einem Tank einer leer stehenden Halle entzündet hatte. Dabei wurden der Tank, ein Stall und ein Lkw beschädigt. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. Der Schaden beträgt nach ersten Erkenntnissen der Polizei bis zu 500.000 Euro. Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist bislang nicht klar.

Biogasanlage explodiert: Verpuffung erschüttert Kublank









Zweiter Vorfall in Biogasanlage in MV

Der Vorfall ist der zweite im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte innerhalb weniger Wochen. Erst Anfang Dezember war es in einer Biogasanlage in Friedland zu einem Brand gekommen. Laut eines Polizei-Gutachters war eine unsachgemäße Bedienung Grund für das Feuer. Damals entstand ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Dort ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Ein technischer Defekt werde ausgeschlossen, hieß es.

Weitere Informationen Friedland: Feuer in Biogasanlage gelöscht Das Feuer in der Biogasanlage in Friedland im Kreis Mecklenburgische Seenplatte ist gelöscht. Nach rund sechs Stunden sind alle 100 Einsatzkräfte wieder abgerückt. Jetzt ermittelt die Polizei. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 01.02.2019 | 16:40 Uhr