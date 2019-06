Stand: 28.06.2019 14:18 Uhr

Todesliste? Prepper wollten Leichensäcke bestellen

Das Netzwerk Nordkreuz, eine Gruppe von Rechtsextremisten aus Mecklenburg-Vorpommern, soll Angriffe auf politische Gegner geplant haben. Dazu wollten sie offenbar 200 Leichensäcke und sogenannten Ätzkalk bestellen. Darüber berichtet die Ostsee-Zeitung und bezieht sich auf Informationen des Inlandsnachrichtendienstes. Vor wenigen Wochen soll das Bundesamt für Verfassungsschutz dem Bundestag eine entsprechende Materialliste der Rechtsextremisten mit Bestelladressen und Kontakten übergeben haben. Zuvor hatte die Bundesanwaltschaft einen Antrag auf „erweiterte Überwachungsmaßnahmen“ gegen die rechtsextremistische Gruppe gestellt.

Nordkreuz wollte politische Feinde liquidieren

Diese dreiseitige, handgeschriebene Materialliste soll von der Gruppe Nordkreuz stammen. Seit zwei Jahren ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen die Mitglieder des Netzwerkes wegen des Verdachts der Vorbereitung einer terroristischen Straftat. Nordkreuz gehören mehr als 30 sogenannte Prepper an. Sie bereiten sich auf den „Tag X“, den Zusammenbruch der staatlichen Ordnung vor – zum Beispiel durch eine erneute Flüchtlingswelle oder islamistische Anschläge. Dafür legen sie Lebensmittelvorräte an und horten Waffen. Im Falle von Unruhen sollen sie es darauf angelegt haben, Politiker zu liquidieren, die für eine liberale Flüchtlingspolitik eingetreten sind.

Polizei und Bundeswehr im Fokus

Die meisten Nordkreuzteilnehmer, die in einem Messenger-Dienst verbunden sind, stammen aus dem Umfeld von Bundeswehr und Polizei. Darunter sind auch ehemalige und ein aktives Mitglieder des Spezialeinsatzkommandos SEK in Mecklenburg-Vorpommern. Gegen sie ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Schwerin. Ihnen wird vorgeworfen, rund 10.000 Schuss Munition sowie eine Maschinenpistole aus Beständen des Landeskriminalamtes abgezweigt zu haben. Obwohl die Beschuldigten bestreiten, Todeslisten angelegt zu haben, ist in Sicherheitskreisen die Rede davon, dass die Prepper bis zu 25.000 Namen und Adressen zusammengetragen haben. Es sind hauptsächlich Lokalpolitiker von SPD, Linken und CDU, die als flüchtlingsfreundlich gelten. Außerdem soll es eine Liste mit 29 Namen von Personen aus Mecklenburg-Vorpommern geben.

Innenminister hält Gefahr für gering

Im Landtag hatte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) vergangene Woche die Gefahr durch Prepper relativiert. Die Liste mit den 29 Personen sei bereits 2017 gefunden worden und das Bundeskriminalamt habe sich zwei Jahre Zeit genommen, die Zeugen zu befragen. Das zeige doch, dass keine Gefahr für die Zeugen besteht. Die Existenz einer so genannten „Todesliste“ lasse sich gegenwärtig nicht bestätigen. Das reine Sammeln von Informationen zu politisch anders Denkenden sei im Bereich der politisch motivierten Kriminalität nicht unüblich und gehe in der Regel nicht mit einer unmittelbaren Gefährdungslage einher.

