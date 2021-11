Tierklinik Rostock zieht um - eine Woche lang Einschränkungen

Stand: 21.11.2021 16:25 Uhr

Die größte Tierklinik Mecklenburg-Vorpommerns in Rostock zieht in ein neues Gebäude um. Von Montag (22. November) an wird daher der Normalbetrieb für eine Woche ausgesetzt.