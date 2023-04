Stand: 24.04.2023 16:24 Uhr Tessin: Bürgermeisterwahl beschäftigt Innenministerium

Bei der Bürgermeisterwahl in Tessin ist am Sonntag die einzige Kandidaten - die bisherige Amtsinhaberin Susanne Dräger (parteilos) - nicht gewählt worden. Solch einen Fall gab es in Mecklenburg-Vorpommern noch nie. Das Innenministerium prüft nun das weitere Vorgehen. Gut ein Drittel der Wahlberechtigten hat am Sonntag seine Stimme abgegeben. Da nur eine Person zur Wahl stand, konnte nur mit Ja oder Nein abgestimmt werden. Mehr als die Hälfte der rund 1.300 abgegebenen Stimmen hat sich für Nein entschieden. Somit ist Dräger vorerst nicht gewählt. Dräger ist seit 2016 das Stadtoberhaupt von Tessin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.04.2023 | 16:00 Uhr