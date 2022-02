Telekommunikation auf Hiddensee wiederhergestellt Stand: 26.02.2022 06:57 Uhr Auf Hiddensee funktionieren die Telefon- und Internetverbindungen wieder. Wegen eines durchtrennten Seekabels war die Telekommunikation auf der Ostseeinsel seit Mittwoch weitgehend lahmgelegt.

Laut Bürgermeister Thomas Gens (Hiddenseepartei) wurde die Ersatzleitung in der Nacht zu Sonnabend in Betrieb genommen. Zuvor waren erste Reparaturversuche fehlgeschlagen.

Inselverwaltung per Funk angebunden

Die Auswirkungen des durchtrennten Seekabels waren dem Bürgermeister zufolge erheblich. Auf der Insel funktionierten weder Notruf noch Geldautomat. An der Ladenkasse konnte nicht mit Karte bezahlt werden, weil die Daten nicht zum Festland übertragen werden könnten. Brauchbarer Mobilfunkempfang war nur stellenweise in der Nähe zur Insel Rügen verfügbar. Die Inselverwaltung behalf sich zunächst mit einer vom Festland versorgten Funkverbindung.

Über Lage der Seekabel falsch informiert?

Den Auftrag, das neue Kabel zu verlegen, hatte das Schiff vom Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen. Dessen Geschäftsführer Axel Rödinger sagte, die Deutsche Telekom habe die Baufirma offenbar nicht korrekt darüber informiert, wo bereits Kabel auf dem Ostseegrund liegen. Am Donnerstag sollte eigentlich Mecklenburg-Vorpommerns Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) den Breitbandausbau in Augenschein nehmen. Der Besuch musste abgesagt werden, weil Pegel krank ist. An der Verlegung des neuen Breitbandkabels wird unterdessen ohne Unterbrechung weitergearbeitet.

