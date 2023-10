Tag der Deutschen Einheit von Hamburg bis Mecklenburg-Vorpommern Stand: 03.10.2023 07:31 Uhr Die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit finden heute in Hamburg statt, doch auch in Mecklenburg-Vorpommern wird die Einheit vielerorts gefeiert. Im Jahr 2024 wird der Nordosten Gastgeber.

Heute ist Tag der Deutschen Einheit und auch in Mecklenburg-Vorpommern werden etliche Veranstaltungen durchgeführt und Türen geöffnet. So gibt es zum Beispiel in Neubrandenburg das Benefizkonzert "Wir zusammen" anlässlich des 33. Tages der Wiedervereinigung, ein Festkonzert im Namen des Ost-West-Austausches im Goldenen Saal in Schwerin oder eine Lesung zum "Ostbewusstsein" mit Valerie Schönian in Wismar. Auf Usedom wird es ein XXL-Feuerwerk geben: am Strand von Karlshagen über Zinnowitz bis in die Kaiserbäder an der Grenze zu Polen - auf einer Strecke von 42 Kilometern also - werden im 10-Minuten-Takt Feuerwerke gezündet. Auch Museen und Historische Ausstellungen wie "Wendepunkte" in Amt Neuhaus, der Grenzturm Darchau und das Grenzhus in Schlagsdorf sind am Tag der Deutschen Einheit für Besucher geöffnet.

Einheitsfeier: Von Hamburg nach Schwerin

Die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit finden in diesem Jahr in Hamburg statt. Bereits gestern hat in der Hansestadt ein Bürgerfest rund um das Rathaus begonnen. Im Verlauf des heutigen Fests wird Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) als aktueller Gastgeber den Staffelstab symbolisch an Ministerpräsidentin Schwesig übergeben. Am 1. November übernimmt Schwesig dann auch die Bundesratspräsidentschaft von Tschentscher. Es ist das dritte Mal, dass Mecklenburg-Vorpommern die Präsidentschaft innehat. Ein Höhepunkt dessen werde die Ausrichtung des Tages der Deutschen Einheit 2024 in Schwerin sein.

Motto: "Vereint Segel setzen"

Die bevorstehende Bundesratspräsidentschaft Mecklenburg-Vorpommerns steht unter dem Motto "Vereint Segel setzen". Das hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag in Schwerin bekanntgegeben. Segel setzen passe zu einem Bundesland mit viel Wasser wie Mecklenburg-Vorpommern. Und es beschreibe auch die Aufgabe, vor der Deutschland stehe. Man spüre derzeit Druck auf die Demokratie, warnte Schwesig am Montag im Schweriner Seglerheim, und wörtlich: "Wir müssen Antworten auf dringende Fragen geben. Sonst lassen wir Raum für eine Politik der einfachen Parolen."

Tag der Deutschen Einheit: Ein Feiertag mit Festakt Am 3. Oktober 1990 ist die DDR der Bundesrepublik beigetreten. Im Einigungsvertrag wurde der 3. Oktober zum gesetzlichen Feiertag bestimmt. Die offizielle Feier findet jeweils in der Hauptstadt oder einer anderen Großstadt des Bundeslandes statt, das den Präsidenten des Bundesrats stellt. 2023 richtet Hamburg die Feierlichkeiten aus.

Schwesig: Verantwortung in Zeiten des Umbruchs

Das Land übernehme Verantwortung in Zeiten des Umbruchs, erklärte Schwesig das Motto weiter. Flucht und Migration bewegten die Menschen, ebenso wie der brutaler Angriff Russlands auf die Ukraine. Die Menschen sorgten sich auch wegen steigender Preise. Gleichzeitig verändere die Digitalisierung den Alltag. "Vereint Segel setzen" - das bedeute, so Schwesig, die Stärken der Einheit zu nutzen und gemeinsam die Herausforderung anzunehmen, egal, woher der Wind weht.

