Studie zum Nahverkehr: MV auf dem letzten Platz Stand: 25.11.2022 13:00 Uhr In keinem anderen Bundesland sind die Menschen so unzufrieden mit dem öffentlichen Nahverkehr wie in Mecklenburg-Vorpommern. Das hat eine aktuelle Umfrage ergeben.

Nur 44 Prozent der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern finden, dass ihr Wohnort gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden ist. Damit belegt Mecklenburg-Vorpommern in einer aktuellen Studie den letzten Platz unter den Bundesländern. Bundesweit sind 70 Prozent der Menschen zufrieden, wie die Umfrage von Allianz pro Schiene, BUND und dem Verkehrssicherheitsrat nun ergab.

Seit fünf Jahren kaum Verbesserungen

Letzte Plätze belegt das Land auch, wenn es um die Entfernung zur nächsten Bus- oder Bahnstation sowie die Anzahl der Abfahrten geht. Damit sind nur 62 beziehungsweise 44 Prozent der Befragten in Mecklenburg-Vorpommern zufrieden. Jeweils rund 90 Prozent finden zudem, dass sich die Anzahl der Abfahrten und die Entfernung zur nächsten Haltestelle nicht geändert oder sogar verschlechtert hat. Für die Studie wurden bundesweit 2.000 Menschen befragt.

