Streit um Inzidenz-Werte im Kreis Vorpommern-Greifswald Stand: 05.04.2021 14:19 Uhr Einer der wichtigsten Indikatoren bei der Beurteilung des Pandemie-Geschehens ist der 7-Tage-Inzidenzwert. Doch immer wieder gibt es unterschiedliche Zahlen, die Abweichungen offenbaren, zum Beispiel zwischen den offiziellen Werten des RKI und anderen Berechnungen - besonders im Kreis Vorpommern-Greifswald.

Besonders große Abweichungen gibt es seit einiger Zeit im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Die Datenexperten des NDR etwa wiesen auf ihrer Zusammenfassung der Situation in den Landkreisen am 3. April den offiziellen RKI-Wert von rund 70 aus – bezogen sie jedoch den Meldeverzug in ihre Berechnungen ein, ergab sich ein Wert von 140 (siehe Artikelbild).

Weitere Informationen Was bedeutet "Schätzung ohne Meldeverzug"? In unserer Karte weisen wir die offizielle RKI-Inzidenz aus und die "Schätzung ohne Meldeverzug". Worauf beruht letzteres? mehr

Werden Inzidenz-Werte künstlich niedrig gehalten?

Wann eine Infektion gemeldet wird, hat einen beträchtlichen Einfluss auf die Inzidenz. Denn je später ein Corona-Fall übermittelt wird, desto weniger lange bleibt er in der aktuellen Wochenstatistik. Das wiederum senkt den Inzidenzwert - wie am Beispiel Vorpommern-Greifswald zu sehen - zum Teil beträchtlich. Hannes Damm, Physiker und Landtagskandidat der Grünen in Vorpommern-Greifswald, hatte in einem Online-Video die Meldeverzögerung anhand der Zahlen des Landkreises erklärt und ist dabei zu dem Ergebnis gekommen, der Kreis verzögere systematisch die Meldung von Neuinfektionen.

Vorwurf: Landkreis mit größter Meldeverzögerung deutschlandweit

Damm stellt die Vermutung an, das würde absichtlich geschehen, um den Inzidenzwert künstlich klein zu rechnen. In seinem Video führt er aus: "Ab Mitte Februar gibt es einen Wandel in der Systematik. Plötzlich bleiben Fälle deutlich länger liegen. Die Dauer, wie lange Fälle liegen bleiben, steigt auch noch weiter im Laufe des März. Das bedeutet, dass es hier eine systematische Inzidenzabsenkung gibt. Das wird im Laufe des März auch immer schlimmer. Anfang April ist Vorpommern-Greifswald deutschlandweit der Kreis mit der schlimmsten Meldeverzögerung und damit auch mit der stärksten Inzidenzabweichung. Und schuld daran sind der Landrat und das LAGuS, die beide davon wissen und nichts tun, um den Fall aufzulösen." Die Grünen haben mittlerweile das Innen- und Sozialministerium gebeten, zu überprüfen ob hier eine Dienstpflichtverletzung von Landrat Michael Sack von der CDU vorliegt. Sack ist Spitzenkandidat seiner Partei im Landtagswahlkampf.

Landrat will rechtliche Schritte gegen Grüne prüfen

Auf Nachfrage des NDR weist Michael Sack alle Vorwürfe zurück, bezeichnet sie als haltlos. Wie es aber zu der Differenz zwischen den Werten kommt, darauf hat er auch keine Antwort. Stattdessen greift er die Grünen an: "Was mich (...) ärgert ist, wenn man das Leid und die Krankheit von den Menschen in unserer Region nutzt, um damit Politik zu machen und Verunsicherung schafft. In dieser Krise braucht es eher Unterstützung und Hilfe von allen politischen Kräften und nicht auf dem Rücken der Menschen und Betroffenen Partei- und Wahlkampf zu machen. Ich glaube das ist das Allerletzte, was wir jetzt brauchen." Da die Grünen Sack eine Form von Betrug vorwerfen, kündigte er im NDR Interview an, rechtliche Schritte gegen die Partei zu prüfen.

Weitere Informationen Corona-Neuinfektionen: Die Situation in den Landkreisen Unsere interaktive Karte zeigt, wo die Corona-Hotspots im Norden liegen. Dort ist die Sieben-Tage-Inzidenz besonders hoch. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 05.04.2021 | 11:57 Uhr