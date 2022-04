Stralsund: Fosen Yard kommt in den maritimen Gewerbepark Stand: 27.04.2022 16:18 Uhr Die norwegische Werft Fosen Yard pachtet Flächen im maritimen Gewerbepark Stralsund. Die Stadt Stralsund hatte das Areal nach der Insolvenz der MV-Werften gekauft und entwickelt es nun zu einem martimen Industrie- und Gewerbepark.

Fosen Yard ist nach Ostseestaal der zweite Pächter auf dem Gelände. Die Norweger wollen in Stralsund Schiffe bauen, reparieren und umrüsten. Bei den Projekten sollen umweltfreundliche Technologien im Fokus stehen. Dafür haben die Norweger neben der großen Schiffbauhalle auch Büros und Freiflächen gepachtet - insgesamt knapp 8 Hektar von insgesamt rund 20, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Pachtbeginn sei der 1. Juni.

Fosen Yard: Bekenntnis zum Schiffbau in Deutschland

Das norwegische Unternehmen hat mit Emden bereits einen Standort in Deutschland. Der zusätzliche Standort sei ein klares Bekenntnis von Fosen zum Schiffbau in Deutschland, so Fosen-Yard-Geschäftsführer Carsten Stellamanns. Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) hofft, dass im maritimen Gewerbepark rund 1.000 Menschen in Lohn und Brot kommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 27.04.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schiffbau