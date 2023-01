Stadt Stralsund will "Gorch Fock I" doch nicht kaufen

Stand: 27.01.2023 05:41 Uhr

In Stralsund hat die Bürgerschaft in nichtöffentlicher Sitzung den geplanten Kauf des Segelschulschiffs "Gorch Fock I" abgelehnt. Das sagte ein Sprecher der Stadt am Donnerstagabend NDR 1 Radio MV. Gründe nannte er nicht.