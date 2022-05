Spargelbauern bleiben auf ihrer Ware sitzen Stand: 30.05.2022 13:40 Uhr Auch in Mecklenburg-Vorpommern bleiben die Spargelbauern blieben auf ihrer Ware sitzen.

Die Spargelbauern in Deutschland haben es in diesem Jahr schwer, ihren Spargel zu verkaufen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern verwiesen viele von ihnen gegenüber dem NDR auf die Zurückhaltung der Kunden. Sie würden auf das Edelgemüse verzichten, weil sie Angst hätten, ihre Rechnungen nicht mehr zahlen zu können. Außerdem würden Restaurants ihre Bestellungen absagen, weil auch sie weniger frischen regionalen Spargel verkaufen.

Konkurrenz aus dem Ausland

Laut der Spargelbauern setzt der Einzelhandel zudem auf besonders günstige Angebote aus dem Ausland, zum Beispiel aus Spanien und Griechenland. Heimische Spargelbauern könnten ob der gestiegenen Kosten für Energie, Verpackungen und Löhne nicht mithalten. Viele Spargelfelder in Mecklenburg-Vorpommern werden deshalb nicht mehr komplett abgeerntet, Saisonarbeitskräfte aus Polen oder Bulgarien werden nach Hause geschickt.

15 Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern betroffen

In Mecklenburg-Vorpommern bauen 15 Betriebe auf rund 200 Hektar Spargel an. Landwirtschaftlich genutzt werden in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt mehr als 1,3 Millionen Hektar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 13.04.2022 | 10:30 Uhr