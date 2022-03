Seltene Gäste in der Ostsee: Delfine bei Wismar gesichtet Stand: 10.03.2022 17:38 Uhr Mitarbeiter der Fischereiaufsicht haben in dieser Woche gleich zweimal seltene Gäste in der Ostsee beobachtet. Vor der Insel Poel und vor der Insel Walfisch vor Wismar wurden Delfine gesichtet.

Die Meeressäuger werden nur sehr selten in der Ostsee beobachtet. Meist leben sie in tropischen oder gemäßigten Gewässern. Wie die "Ostsee-Zeitung" berichtet, geht Michael Dähne, der Kurator für Meeressäugetiere des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund, davon aus, dass es sich um Weißschnauzendelfine handle. Diese Art sei in der Ostsee noch seltener zu sehen als gewöhnliche Delfine. Die Tiere seien etwa 2,50 Meter lang und vermutlich Mutter und Kalb. Zuletzt war im Mai 2021 ein Delfin in Rostock in der Warnow gesichtet worden.

