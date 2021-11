Schwesig-Berater befürwortet Corona-Impfpflicht Stand: 22.11.2021 12:50 Uhr Der Greifswalder Uni-Professor Lars Kaderali hat sich für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. So seien weitere dramatische Pandemie-Wellen zu verhindern.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV Aktuell

Der Bioinformatiker sagte, angesichts der niedrigen Impfquote in Mecklenburg-Vorpommern sei eine Impfpflicht sinnvoll. Einen Satz wiederholt Kaderali in diesen Tagen immer wieder: "Die Lage ist dramatisch." Es zeichne sich bei den jetzigen Infektionszahlen ab, dass in spätestens 14 Tagen die Intensiv-Betten für Corona-Patienten komplett belegt seien. Der Bioinformatiker führt die Situationen vor allem auf den hohen Anteil Ungeimpfter zurück. Ein Drittel der Menschen im Land sei nicht geimpft, bei dieser Quote drohe eine fünfte Welle und insgesamt kein Ende der Pandemie. "Um aus dieser Endlos-Schleife herauszukommen, halte ich mittlerweile eine allgemeine Impfpflicht für sinnvoll", so Kaderali. Er wolle das auch in die Beratungen mit der Landesregierung einbringen.

Warnung vor "massiven Folgen"

Darauf zu hoffen, durch ungebremste Infektionen einen sogenannten Herdenschutz zu erreichen, sei der falsche Weg. Das würde ganz sicher zu einer Überlastung des Gesundheitswesens führen. Diese Überlastung hätte massive Folgen für andere, vor allem Geimpfte mit anderen Krankheiten. Für Krebspatienten beispielsweise könnten nicht alle medizinischen Leistungen angeboten werden. Kaderali hält angesichts der Lage einen Teil-Lockdown für unvermeidbar. Die Kontakte müssten um mindestens 30 Prozent reduziert werden. "Das ist viel", so der Wissenschaftler.

Impfpflicht als "probates Mittel"

Auch der Rostocker Infektionsmediziner Prof. Emil Reisinger sagte, die allgemeine Impfpflicht sei ein "probates Mittel", die Pandemie zu beenden. Bis sie beschlossen sei und bis die Menschen geimpft seien, vergingen aber Monate. "Aber eine fünfte Welle kann man mit einer Impfpflicht sicherlich erfolgreich bekämpfen." Auch Reisinger berät die Landesregierung. Er erinnerte daran, dass Österreich eine Impfpflicht vorerst nur angekündigt habe. Vielleicht ergebe sich allein daraus ein Schub für die Impfkampagne und man könne am Ende auf eine Pflicht verzichten. Die Landesregierung berät spätestens am Dienstag, wahrscheinlich aber schon heute Abend die Corona-Lage. Schärfere Maßnahmen werden nicht ausgeschlossen.

