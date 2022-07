Schweriner Theaterfreunde ehren Julia Keiling Stand: 10.07.2022 12:03 Uhr Der Conrad-Ekhof-Preis der Schweriner Theaterfreunde geht in diesem Jahr an die Schauspielerin Julia Keiling.

Die Schauspielerin Julia Keiling ist von der Gesellschaft der Freunde des Mecklenburgischen Staatstheaters mit dem diesjährigen Conrad-Ekhof-Preis ausgezeichnet worden. Keiling habe insbesondere mit ihrem Spiel in "Solo Sunny" überzeugt, hieß es seitens der Jury. In dem Stück nach dem gleichnamigen DEFA-Film von 1979 spielte Keiling in der abgelaufenen Saison die Hauptrolle.

Zum ersten Mal Regie geführt

Julia Keiling stammt aus Berlin und gehört seit 2016 zum Schauspiel-Ensemble des Mecklenburgischen Staatstheaters. Die 35-Jährige war seither in zahlreichen Inszenierungen zu sehen, darunter in "Faust", "Ein Sommernachtstraum", "Hexenjagd" und "Geschlossene Gesellschaft". Bei "Die unendliche Geschichte" führte sie zum ersten Mal Regie.

Preis wird seit 1998 vergeben

Die Gesellschaft der Freunde des Mecklenburgischen Staatstheaters hat nach eigenen Angaben mehr als 1.000 Mitglieder. Sie verleiht den Conrad-Ekhof-Preis seit 1998. Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert. Conrad Ekhof gründete 1753 in Schwerin die erste deutsche Schauspiel-Akademie.

