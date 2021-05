Stand: 16.05.2021 08:14 Uhr Schwerin und Anklam: Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen

Rund 200 Personen haben bei mehreren Demonstrationen in Schwerin gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Bei einer Gegendemonstration hätten sich rund 50 Menschen in der Innenstadt zusammengefunden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Zwischenfälle habe es nicht gegeben. Proteste gab es auch in Anklam: Dort hat die Polizei gegen Veranstalter und Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Regeln mehrere Anzeigen aufgenommen. Sie hatten nach Polizeiangaben keine Masken getragen, zu laute Musik gespielt und gegen die Kontaktbeschränkungen verstoßen. Gegenveranstaltungen blieben friedlich und ohne Zwischenfälle. | 16.05.2021 08:14