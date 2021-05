Stand: 17.05.2021 15:12 Uhr Schwerin: Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Wegen versuchten Totschlags ist in Schwerin Haftbefehl gegen einen 30-jährigen Afghanen erlassen worden. Der Mann ohne festen Wohnsitz soll Freitagnachmittag am Bahnhof Schwerin-Mitte ein 12-jähriges Mädchen angegriffen haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Er wird verdächtigt, das Kind über eine Sicherheitslinie am Bahnsteig gezogen zu haben, als ein Güterzug den Bahnhof passierte. Die 12-Jährige und ein weiteres Mädchen konnten sich gegen den Angriff wehren und sich leicht verletzt befreien. Über die Hintergründe des Vorfalls ist noch nichts bekannt. | 17.05.2021 15:12