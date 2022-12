Schwerer Autounfall: Zwei Männer kommen bei Lubmin ums Leben Stand: 11.12.2022 06:34 Uhr Zwischen Lubmin und Brünzow sind am Sonnabend zwei Männer mit ihren Autos frontal zusammengestoßen. Die beiden 32-Jährigen stammten aus der Region, fuhren in entgegengesetze Richtungen. Beide wurden so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallsort verstarben.

Ersten Ermittlungen zufolge scheint einer der Fahrer am Sonnabendmittag plötzlich nach links in den Gegenverkehr gefahren zu sein. Laut Polizei war er aus Richtung Lubmin nach Süden Richtung Brünzow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) unterwegs. Der andere Fahrer habe nicht mehr ausweichen können. Beide Autos sind vermutlich mit hoher Geschwindigkeit frontal zusammengestoßen, so die Polizei weiter. Die Autos wurden zerstört.

Unfallgutachter soll Hergang klären

Zeugen alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Neben Polizei und Notärtzen, waren auch ein Rettungshubschrauber, sowie die Freiwilligen Feuerwehren Lubmin, Kemnitz, Wusterhusen und Loissin im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft hat zudem einen Unfallgutachters der Dekra angefordert. Er soll untersuchen, warum der eine Fahrer auf die Gegenfahrbahn geriet. Wegen des Unfalls musste die L262 für knapp vier Stunden gesperrt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt ca. 25.000 Euro.