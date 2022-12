Schnee und Glätte sorgen für Unfälle in MV Stand: 08.12.2022 06:38 Uhr Schnee und Glätte haben in den vergangenen Stunden für Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern gesorgt. Mehrere Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab oder blieben stehen. Die Polizei zählt mehrere Verletzte.

Schneefall und überfrorene Nässe haben in Mecklenburg-Vorpommern einige Fahrzeugführer ordentlich ins Rutschen gebracht. Wie Polizeisprecher am Donnerstag sagten, wurden bei etwa 20 Unfällen seit Mittwochabend vier Menschen verletzt. Schwerpunkt war dabei der Westteil des Landes.

Lastwagen kommt ins Schleudern - Staugefahr

Auf der A20 zwischen Wismar-Mitte und Kreuz Wismar ist ein LKW ins Schleudern gekommen und quer auf der Fahrbahn stehen geblieben. Nach Angaben der Polizei laufen dort aktuell die Bergungsarbeiten. Autofahrer werden umgeleitet und müssen mit Stau rechnen.

Weitere Unfälle in Gadebusch und bei Qualitz

Bei einem Unfall in Gadebusch in der Schweriner Straße ist eine Person leicht verletzt worden. Laut Polizei kollidierten zwei Autos miteinander. Wie es dazu kommen konnte, wird derzeit noch untersucht. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt. Im Landkreis Rostock ist ein LKW zwischen Qualitz und Katelbogen gegen einen Baum gefahren. Verletzt wurde niemand.

In Bobitz im Kreis Nordwestmecklenburg ist auf der Bundesstraße 208 ebenfalls ein LKW von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei führt auch hier an der Unfallstelle vorbei.

Weniger Unfälle im Osten des Landes

Im Osten des Landes gab es weniger Unfälle. So kam am Mittwochabend bei Jakobsdorf (Vorpommern-Rügen) ein 32-jähriger Fahrer mit einem Sattelzug-LKW in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das Gespann kippte um. Die Bergung auf der Landesstraße dauerte den Angaben nach zwei Stunden. Die genaue Unfallursache sei aber noch unklar. Der Schaden wird laut Polizei auf 26.000 Euro geschätzt. Nahe Neustrelitz rutschte ein Auto in eine Leitplanke. In beiden Fällen blieben die Fahrer unverletzt.

