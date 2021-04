Sack reagiert auf Schwesig-Kritik: Pandemie nicht für Wahlkampf nutzen Stand: 16.04.2021 13:43 Uhr Der harte Lockdown in Mecklenburg-Vorpommern ist gerade erst beschlossen wurden, schon beginnen politische Auseinandersetzungen. CDU-Spitzenkandidat und Vorpommern-Greifswald Landrat Sack warf Ministerpräsidentin Schwesig vor, mit der Pandemie Wahlkampf zu machen. Schwesig hatte Sack zuvor wegen des Meldeverzugs in seinem Kreis einen Seitenhieb verpasst.

Der harte Lockdown in Mecklenburg-Vorpommern kommt - das steht fest. Über die noch nicht geklärten Details berät am Freitagnachmittag der MV-Gipfel in einer Videokonferenz. Für Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) steht fest, was ein Grund für die für manchen überraschend schnell gekommene Abkehr von Öffnungsschritten hin zu einem harten Lockdown ist: unter anderem der Meldeverzug bei den Inzidenzwerten im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Mit ihrer Kritik versetzt Schwesig dem dortigen Landrat Michael Sack, der auch CDU-Spitzenkandidat und damit ihr schärfster Konkurrent bei der Landtagswahl im September ist, einen Seitenhieb.

Schwesig: Ohne Meldeverzug andere Betrachtungsweise auf MV-Gipfel

In ihrer Regierungserklärung am Freitagvormittag im Landtag sagte Schwesig: "Durch den Meldeverzug in Vorpommern-Greifswald - hätten wir den eher berechnet - wäre unsere Landesinzidenz am 24. 3., also vor dem letzten MV-Gipfel, nicht bei 84, sondern schon bei 114 gewesen. Das wäre sicherlich eine andere Betrachtungsweise für den MV-Gipfel gewesen." In den vergangenen Wochen hatte es heftige Kritik am Meldeverzug in Vorpommern-Greifswald gegeben, unter anderem von den Grünen.

Sack: Es geht jetzt um die Gesundheit - nicht um Wahlkampf

Bei NDR MV Live fand Sack klare Worte zum Vorwurf der Ministerpräsidentin: "Das ist eine Auseinandersetzung, die ich nicht führen werde." Denn Auseinandersetzungen würden gegenwärtig nicht weiterhelfen. In der Krise müsse man vielmehr zusammenhalten - "und das erwarte ich auch von der Landesseite." Sack sieht ein generelles Problem. Die politischen Mitbewerber seien schon im Wahlkampf. Für ihn gelte es jedoch, zunächst die Aufgaben im Zuge der Pandemie im Kreis als Landrat zu bewältigen. "Ich bin noch nicht im Wahlkampf. Ich stelle fest, alle anderen schon. Das stört mich durchaus." Er bitte alle darum, in der jetzigen Krise dazu beizutragen, diese zu lösen. "Danach können wir gerne Wahlkampf machen. Aber das ist jetzt viel zu früh und auch an der falschen Stelle: Denn es geht jetzt um die Gesundheit im Land."

Noch immer Meldeverzug in Vorpommern-Greifswald

Nichtsdestotrotz gibt es immer noch ein Problem mit dem Inzidenzwert in Vorpommern-Greifswald. Nachdem der Kreis eingestanden hatte, dass es wegen eines Missverständnisses tatsächlich einen starken Meldeverzug bei den Neuinfektionen gegeben habe, versprach Sack, ab sofort die Fälle unverzüglich zu melden. Stand heute scheint das aber immer noch nicht zu funktionieren: Der Bericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales weist einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 189 aus. Eine Berechnung ohne Meldeverzug ergibt jedoch einen Inzidenzwert von 269,1 - ein Unterschied von rund 80 Fällen.

Sack: Hohe Fallzahlen und falsche Datenübermittlung

Für die Abweichung nennt der Landrat zwei Gründe: zum einen die hohen Fallzahlen und zum anderen ein Problem bei der Datenübermittlung: "Eines unserer Hauptprobleme ist, dass wir Labordaten häufig mit falschen oder mit gar keinen Telefonnummern bekommen, sodass wir eben Schwierigkeiten haben, die Personen zu erreichen. Das ist unser Problem und da arbeiten wir dran." Warum andere, stark betroffene Landkreise wie etwa die Mecklenburgische Seenplatte es dennoch schaffen, unverzüglich die Fälle zu melden, das ließ Sack offen.

