Stand: 25.06.2021 16:58 Uhr SSC-Volleyballerinnen im CEV-Cup zunächst gegen VB Nantes

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin treten in der kommenden Saison im CEV Volleyball-Cup an. Im Kampf um den Einzug in die Runde der besten 16 Teams trifft die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski auf den VB Nantes. Die Französinnen hatten wie der SSC in der vergangenen Saison in der Champions League gespielt. Die Hinspiele werden zwischen dem 16. und 18. November ausgetragen, die Rückspiele eine Woche später. | 25.06.2021 16:57

