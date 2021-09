Stand: 24.09.2021 15:11 Uhr Rügen: Fahnder stellen Waffen und Dopingmittel sicher

Bei Durchsuchungen im Zusammenhang mit mutmaßlichen Verstößen gegen das Anti-Doping-Gesetz haben Zollfahnder in Sassnitz auf Rügen drei Schusswaffen sichergestellt. Zudem wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaften Rostock und Stralsund sowie des Zollfahndungsamtes Hamburg 455 Schuss Munition, zwei Schlagringe und ein Springmesser beschlagnahmt. Auf Rügen wurde unter anderem eine Wohnung durchsucht. Der Tatverdächtige sei ein Mann mit Wohnsitz in Bergen, hieß es. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten auch mehrere Ampullen Dopingmittel und Wachstumshormone. An der Aktion, die bereits in der vergangenen Woche stattfand, waren 17 Zollfahnder beteiligt. | 24.09.20210 15:10

