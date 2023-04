Stand: 05.04.2023 13:10 Uhr Rostock: Weidendom wird wieder neu angelegt

Knapp ein Jahr nach dem Brand des Weidendoms im Rostocker IGA-Park Schmarl sollen in zwei Wochen die Instandsetzungsarbeiten beginnen. Die Kosten werden auf deutlich mehr, als 100.000 Euro geschätzt. Am 21. April würden Freiwillige, wie schon beim Bau des lebenden Doms vor 20 Jahren, frische Weidenruten und Setzlinge in das beschädigte Bauwerk einbinden, hieß es von der Stadt.

