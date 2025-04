Stand: 29.04.2025 07:32 Uhr Neubrandenburg: 12.000 Euro Spenden bei Benefizkonzert der Polizei

Beim 29. Benefizkonzert der Polizei in der Konzertkirche Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgisch Seenplatte) sind am vergangenen Wochenende knapp 12.000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen. Das Geld werde an 15 gemeinnützige Vereine und Organisationen der Region ausgezahlt, teilte eine Polizeisprecherin mit. So erhalte etwa der Förderverein des Tumorzentrums Neubrandenburg 3.000 Euro, der Freizeitsportverein Kiefernheide 1.250 Euro und der Schulförderverein Regionale Schule Ost "Am Lindetal" 1.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 29.04.2025 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte